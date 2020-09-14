Кандидаты от власти, по предварительным данным, побеждают во всех регионах, где накануне проходило голосование

Руководителя накануне выбирали жители почти двух десятков субъектов Федерации.

Интриги со вторым туром, похоже, удалось избежать. Если еще до Единого дня голосования некоторые эксперты прогнозировали высокую, конкуренцию в Иркутской и Архангельской области, а также республике Коми и Камчатском крае, то во всех этих регионах действующие руководители получают больше половины голосов, а в некоторых случаях, даже выше 80%. Еще большие результаты наблюдаются там, где у представителей власти не было сильных соперников. В первые часы, когда начался подсчет, у некоторых из них поддержка избирателей превышала даже 90%. Еще одно явление этих выборах – в некоторых регионах явка была заметно выше, чем год назад. В краснодарском краевом избиркоме это связали с досрочным голосованием – избиратели смогли отдать свой голос до выходных. Также эти выборы стали первыми крупными избирательными кампаниями после одобрения поправок к Конституции и эпидемиологических ограничений. Само голосование длилось три дня.

В двух регионах губернатора накануне выбирало местное заксобрание. Еще утром стало известно, что Наталья Комарова остается главой ХМАО, а Юрий Бездудный в Ненецком округе избавился от приставки врио.