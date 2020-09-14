Российские власти должны сегодня развести по регионам новую вакцину от коронавируса

Сам препарат всё еще находится на стадии тестирования.

Первые небольшие партии образцов препарата «Спутник V» уже должны были попасть буквально во все субъекты федерации. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что использование вакцины должно быть выверено на каждой стадии, в том числе и на этапе распространения.

Сейчас «Спутник V» проходит последнюю, третью стадию клинических испытаний. Препарат собираются проверить почти на сорока тысячах человек. Министерство здравоохранения планирует завершить тестирование в конце 2022-ого года. Несмотря на это, российские власти намерены массово запустить новую вакцину в гражданский оборот уже в этом январе.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего сейчас в мире клинические испытания проходят тридцать различных вакцин от коронавируса. Из них только «Спутник V» прошла государственную регистрацию.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на исследователей Высшей Школы Экономики писала, что почти половина россиян не планирует пользоваться новой вакциной.