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06:20, 14 сентября 2020

Китайская компания ByteDance, по данным «Рейтер», готова продать видеосервис TikToK компании Oracle

Корпорация Microsoft проинформировала, что получила отказ. Как отмечает агентство, китайской компании потребуется одобрение потенциальной сделки со стороны правительств США и КНР . Ранее Дональд Трамп пригрозил заблокировать в США TikToK, если американский сегмент сервиса не сменит владельца.  



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