Явка на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы — Бабушкинского и Марьино — составила 22,6%

Это почти на один процентный пункт превышает явку на выборах в прошлом году в Мосгордуму, сообщил в своем телеграм-канале председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. По его словам, кандидаты в муниципальные депутаты, поддержанные партией «Единая Россия», получили наибольшее количество голосов на онлайн-голосовании, передает ТАСС.
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