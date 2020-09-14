В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня завершается 7-й тур

В обоих сегодняшних матчах на поле выйдут участники Лиги Чемпионов. Зенит будет принимать тульский Арсенал. Не смотря на то, что фаворит здесь очевиден, история противостояния команд имеет немало ярких страниц. Вспомнить хотя бы матч двухлетней давности в Туле, где Арсенал, играя в меньшинстве ушел от пражения. Та игра завершилась со счетом 3-3, а спасительный для Тулы гол провел в ворота Зенита его нынешний капитан – Артем Дзюба.

Много ждут болельщики и от матча в Ростове, где местная команда будет принимать столичный Локомотив.

А вот Краснодару, который начнет евросезон в квалификации ЛЧ, матч 7-го тура провести не удалось. Встреча против Ротора была накануне отменена из-за вспышки коронавируса в команде из Волгограда.

Накануне в столичном дерби ЦСКА принимал Спартак.