В 18 регионах, где избрали губернаторов, по данным ЦИК, лидируют кандидаты власти

В «Единой России» говорят о победе и на выборах в заксобрания, которые прошли в 11 субъектах. Об успехе партии заявил ее лидер Дмитрий Медведев

КПРФ не признает результаты выборов в тех регионых, где были сняты ее результаты, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Сторонники Алексея Навального, согласно данным горизбиркомов, победили на выборах в Томске и Новосибирске. В Томске в городскую думу проходят сотрудники местного штаба политика Ксения Фадеева и Андрей Фатеев. В Новосибирске на первом месте в своем округе оказался глава регионального штаба Навального Сергей Бойко. Сам политик находится в берлинской клинике. С Новосибирском связано одно из недавних расследований ФБК с его участием, а в Томске Навального, как считают его соратники, отравили.

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