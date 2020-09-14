Центральный районный суд в Кемерове начнет рассматривать иск исправительных колоний к интернет-изданию «Сибирь.Реалии»

Он был подан из-за статьи о пытках и избиениях заключенных.

Кузбасские колонии №5, №22 и №37 просят опровергнуть сведения, которые были указаны в статье «У нас только опущенные и вязанные. Как в российских колониях ломают судьбы и позвоночники». В материале представители правозащитного проекта «Сибирь правовая» и бывшие заключенные рассказали о фактах издевательств, использовании в них так называемых «активистов» и о поборах. Один из героев публикации, например, утверждает, что его покалечили в кемеровской колонии №37 в первый же день, нанося удары электрошокером и прыгая на тело.

В учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний утверждают, что эти сведения не подтверждаются «журналом о происшествиях», словами сотрудников, отказами в возбуждении дел и информацией прокуратуры. Публикацию «Сибирь.Реалии» в колониях называют попыткой дискредитации деловой репутации. Иск подан не только к автору материала Андрею Новашову, но и к некоторым экс-заключенным, а также правозащитникам.

Еще год назад о пытках в кемеровских колониях сообщало интернет-издания Тайга.инфо. По ее сведениям, несмотря на то, что против их сотрудников возбуждали уголовные дела, власти преследовали и самих заключенных, рассказывавших о пытках