Американская разведка полагает, что Иран готовит убийство посла США в ЮАР, пишет издание «Политико»

По словам источников, глава дипмиссии Лана Маркс могла быть выбрана в качестве цели, потому что она длительное время лично знакома с президентом США Дональдом Трампом, и их связывают дружеские отношения. Издание поясняет, что Иран собирается отомстить за гибель влиятельного в стране генерала Сулеймани, который был убит в январе в результате американского авиаудара.