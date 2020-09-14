Американская разведка полагает, что Иран готовит убийство посла США в ЮАР, пишет издание «Политико»

По словам источников, глава дипмиссии Лана Маркс могла быть выбрана в качестве цели, потому что она длительное время лично знакома с президентом США Дональдом Трампом, и их связывают дружеские отношения. Издание поясняет, что Иран собирается отомстить за гибель влиятельного в стране генерала Сулеймани, который был убит в январе в результате американского авиаудара.
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