В Белоруссии стартуют совместные с Россией военные учения

В них будут задействованы около 300 десантников из Псковской дивизии. Учения «Славянское братство» проходят ежегодно с 2015 года. В этом году Сербия отказалась от участия. Маневры пройдут на фоне массовых протестов с требованиями отставки Александра Лукашенко, которые продолжаются уже больше месяца.