Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня проведут переговоры в Сочи

Как сообщили в Кремле, стороны обсудят перспективы интеграционных процессов, а также совместные проекты. Ранее президент России сказал, что считает Лукашенко победителем прошедших выборов и отметил, что сформирован резерв силовиков для помощи Минску. По сведениям источников агентства «Блумберг», Путин озадачен масштабами протестов в Белоруссии, но уверен, что оппозиции не удастся заставить Лукашенко уйти с поста президента.
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