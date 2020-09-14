Сторонники Алексея Навального, согласно данным горизбиркомов, победили на выборах в Томске и Новосибирске

В Томске в городскую думу проходят сотрудники местного штаба политика Ксения Фадеева и Андрей Фатеев. В Новосибирске на первом месте в своем округе оказался глава регионального штаба Навального Сергей Бойко. Сам политик находится в берлинской клинике. С Новосибирском связано одно из недавних расследований ФБК с его участием, а в Томске Навального, как считают его соратники, отравили.