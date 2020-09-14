По данным ЦИК, по итогам прошедших выборов не поменяется ни один глава региона

Во всех 18-ти субъектах, где выбирали губернаторов, лидируют кандидаты власти. В ряде регионов они получили, по сведениям ЦИК, более 80% голосов. В «Единой России» заявили, что партия побеждает на выборах депутатов областных заксобраний в 11регионах. Наблюдатели из движения «Голос» сообщили о многочисленных нарушениях и называют произошедшее на выборах правовым беспределом.
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