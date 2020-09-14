Австриец Доминик Тим выиграл Открытый чемпионат США по теннису

В финале он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6. В мировом рейтинге 27-летний Доминик Тим находится на третьем месте. Прошлогодний победитель турнира Рафаэль Надаль его пропустил из-за пандемии, Роджер Федерер – по состоянию здоровья, а первая ракетка мира Новак Джокович был дисквалифицирован за неспортивное поведение.