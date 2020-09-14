Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что считает несерьезным реагировать на сайт «Карта нарушений»

По ее словам, сообщения о нарушениях на выборах, которые публикует общественная организация «Голос», содержат слишком много непроверенной информации, передает «Интерфакс». В свою очередь, движение «Голос» называет происходившее в эти дни выборов правовым беспределом. Впервые в России выборы шли фактически три дня, что усложнило работу наблюдателей.