Кандидаты от «Единой России» лидируют на дополнительных муниципальных выборах в двух районах Москвы

Это следует из данных Общественного штаба по наблюдению за выборами. Как отметил глава штаба Алексей Венедиктов, явка составила менее 23%. По итогам голосования в каждом округе –Марьино и в Бабушкинском — выбрали по два муниципальных депутата которые займут освободившиеся места.

