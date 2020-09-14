Два сотрудника штаба Навального проходят в городскую думу Томска

Это Ксения Фадеева и Андрей Фатеев, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные городской избирательной комиссии. Фадеева отметила, что на случай попыток аннулировать результаты у нее на руках есть все копии протоколов. Еще один руководитель штаба Алексея Навального, Сергей Бойко, побеждает на выборах в городской совет Новосибирска.