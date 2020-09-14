Кандидаты от власти, по данным ЦИК, лидируют во всех 18-ти регионах, где прошли губернаторские выборы

На Дальнем Востоке, где подсчет голосов завершился, руководители Камчатского края и Еврейской автономной области, назначенные Путиным, получили более 80% голосов. По предварительным данным, «Единая Россия» лидирует на выборах всех 11 заксобраний регионов.