Партия «Новые люди» владельца компании Faberlic , по данным ЦИК, может пройти в три региональных парламента

По предварительным сведениям, она преодолевает пятипроцентный барьер в Рязанской, Костромской и Новосибирской областях, передает «Интерфакс». Как отмечает «Русская служба Би-би-си», в Челябинской области необходимый барьер может преодолеть новая партия «Зеленая альтернатива», неформальным лидером которой стал художник Вася Ложкин, и Партия пенсионеров. По данным опроса избирателей на выходе м участков, проведенного ВЦИОМ, партия «За правду» писателя Захара Прилепина, воевавшего в Донбассе, может пройти в Рязанскую областную думу.