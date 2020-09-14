Партия «Новые люди» владельца компании Faberlic , по данным ЦИК, может пройти в три региональных парламента

По предварительным сведениям, она преодолевает пятипроцентный барьер в Рязанской, Костромской и Новосибирской областях, передает «Интерфакс». Как отмечает «Русская служба Би-би-си», в Челябинской области необходимый барьер может преодолеть новая партия «Зеленая альтернатива», неформальным лидером которой стал художник Вася Ложкин, и Партия пенсионеров. По данным опроса избирателей на выходе м участков, проведенного ВЦИОМ, партия «За правду» писателя Захара Прилепина, воевавшего в Донбассе, может пройти в Рязанскую областную думу.
2020-09-14T03:17:59+03:00
2020-09-14T03:24:24+03:00
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03:17, 14 сентября 2020
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