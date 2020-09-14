Начальник минского изолятора на улице Окрестина сообщил, что он заполнен почти на 100%

Глава центра изоляции правонарушителей Евгений Шапетько в эфире канала СТВ уточнил, что, в основном, это задержанные во время протестных акций. Ранее люди, которые вышли из этого изолятора, сообщали об избиениях, издевательствах и пытках.

Накануне, по данным МВД, в Минске были задержаны еще 400 человек. Всего же акция в столице Белоруссии собрала, по данным белорусской газеты «Наша нива», более 100 тысяч человек. Российское информагентство «Интерфакс» оценило число участников в 150 тысяч.