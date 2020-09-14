Назначенные Путиным руководители регионов получили на Дальнем Востоке более 80% голосов

По данным ЦИК, после подсчета всех бюллетеней на Камчатке победил Владимир Солодов – у него 80,5%. В Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн из «Единой России» получил 82,5% при явке в 73%, передает «Интерфакс». Ранее эксперты говорили о высоком уровне протестных настроений на Дальнем Востоке. В других регионах подсчет голосов продолжается. В целом, по предварительным данным ЦИК, во всех 18 регионах, где были губернаторские выборы, лидируют кандидаты власти.

Выборы впервые в России прошли в три дня. Наблюдатели из движения «Голос» говорят о многих нарушениях. В ЦИК это не подтверждают.