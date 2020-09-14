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03:16, 14 сентября 2020

Главы штабов Алексея Навального, по предварительным данным, проходят в городские советы Томска и Новосибирска

Ксения Фадеева и Сергей Бойко объявили о победе. Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов написал в «Твиттере», что именно в Томске отравили Алексея Навального и, по его словам, это лучший ответ. Жданов добавил, что, в гордуму в Томске не проходит глава фракции «Единой России», вице-спикер Кирилл Новожилов.



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