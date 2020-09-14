Глава Минздрава связал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией с возвращением россиян из отпусков

По его словам, речь идет об отдельных регионах. Михаил Мурашко отметил, что в целом, ситуация в стране стабильная. Министр добавил, что в больницах остаются 90 тысяч человек, передает ТАСС. Всего под медицинским наблюдением, по данным федерального штата, находятся 217 тысяч человек. С начала пандемии, согласно официальной статистике, было выявлено свыше миллиона случаев заражения, умерли более 18 с половиной тысяч человек.

