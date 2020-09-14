Движение «Голос» называет происходящее в эти дни выборов правовым беспределом

В заявлении организации говорится, что такого массового потока сообщений о демонстративном пренебрежении правом в движении не получали на протяжении последних 4 лет. По словам наблюдателей, председатели и секретари избиркомов отказываются принимать жалобы и знакомить с документами. В движении «Голос» также фиксируют всплеск агрессии со стороны членов комиссий по отношению к общественным контролерам. В свою очередь, как пишет газета «Коммерсант» председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что считает уже несерьезным реагировать на сообщения движения «Голос» о нарушениях на выборах.