Явка на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы — Бабушкинского и Марьино-составила 22,6%

Это почти на один процентный пункт превышает явку на выборах в прошлом году в Мосгордуму, сообщил в своем телеграм-канале председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. По его словам, кандидаты в муниципальные депутаты, поддержанные партией «Единая Россия», получили наибольшее количество голосов на онлайн-голосовании, передает ТАСС.
2020-09-14T02:21:03+03:00
2020-09-14T02:21:03+03:00
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02:21, 14 сентября 2020
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