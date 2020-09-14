Соратники Алексея Навального, по предварительным данным, проходят в городские советы Новосибирска и Томска

О победе на выборах заявили главы местных штабов политика Сергей Бойко и Ксения Фадеева. Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков накануне вечером написал в «Твиттере», что в Томске из 27 мандатов 16 — у кандидатов так называемого «умного голосования».