Соратники Алексея Навального, по предварительным данным, проходят в городские советы Новосибирска и Томска

О победе на выборах заявили главы местных штабов политика Сергей Бойко и Ксения Фадеева. Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков накануне вечером написал в «Твиттере», что в Томске из 27 мандатов 16 — у кандидатов так называемого «умного голосования».
2020-09-14T02:20:18+03:00
2020-09-14T02:20:18+03:00
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02:20, 14 сентября 2020
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