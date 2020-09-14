В России прошли первые выборы, которые фактически длились три дня

Кандидаты от власти, по данным ЦИК, лидирует во всех 18 регионах, где выбирали руководителей. На Дальнем Востоке, где в Хабаровске не утихают протесты в поддержку победившего на прошлых выборах Сергея Фургала, выборы были в двух регионах. На Камчатке врио губернатора Владимир Солодов, которого в апреле этого года на должность назначил Владимир Путин, набрал более 80%. В Еврейской автономной области назначенный Путиным в прошлом году Ростислав Гольдштейн получил почти 83%. По предварительным данным, «Единая Россия» лидирует на выборах всех 11 заксобраний регионов.
2020-09-14T02:19:39+03:00
2020-09-14T02:19:39+03:00
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02:19, 14 сентября 2020
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