Протестующие в Минске накануне впервые дошли до поселка Дрозды, где находится одна из резиденций Лукашенко

Там же живут высокопоставленные чиновники. Как пишет белорусское издание «Наша нива», возле поселка путь демонстрантам преградило оцепление, но некоторые участники акции смогли попасть к дому главы ЦИКа Лидии Ермошиной. Численность протестующих в Минске газета «Наша нива» оценила в 100 тысяч человек, «Интерфакс» — в 150 тысяч. По данным МВД, задержаны были 400 человек. На этом фоне президент Александр Лукашенко сегодня встретится в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным.
2020-09-14T01:14:52+03:00
2020-09-14T01:14:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:14, 14 сентября 2020
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