Движение «Голос» зафиксировало накануне почти 400 сообщений о возможных нарушениях из 51 региона

Как отмечается на сайте движения, самый громкий случай произошел во Владимирской области, где полиция сначала удерживала наблюдателей в течение 18 часов, а потом вывезла за 100 км от города, высадила на трассе и, угрожая, потребовала, чтобы они не возвращались в город. В некоторых случаях давление со стороны силовиков продолжается уже несколько дней. Как отмечают в движении «Голос», многие нарушения связаны с надомным голосованием, избирательные комиссии, по словам наблюдателей, искусственно затягивают рассмотрение жалоб.
2020-09-14T01:14:33+03:00
2020-09-14T01:14:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:14, 14 сентября 2020
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