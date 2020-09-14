Главы двух региональных штабов Алексея Навального объявили о победе на выборах

В Новосибирске в городской совет прошел Сергей Бойко, в Томске – Ксения Фадеева. Новосибирску было посвящено одно из последних расследований ФБК с участием Алексея Навального. В Томске политика, как считают его соратники, отравили. В настоящее время Алексей Навальный остается в берлинской клинике. Ранее врачи сообщили, что его вывели из комы.
2020-09-14T01:14:03+03:00
2020-09-14T01:14:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:14, 14 сентября 2020
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