Главы двух региональных штабов Алексея Навального объявили о победе на выборах

В Новосибирске в городской совет прошел Сергей Бойко, в Томске – Ксения Фадеева. Новосибирску было посвящено одно из последних расследований ФБК с участием Алексея Навального. В Томске политика, как считают его соратники, отравили. В настоящее время Алексей Навальный остается в берлинской клинике. Ранее врачи сообщили, что его вывели из комы.