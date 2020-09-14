В партии «Единая Россия» заявили о ее победе также во всех 11 регионах, где прошли выборы депутатов заксобраний. Впервые голосование прошло в три дня и впервые помимо обычных участков избирательные комиссии работали на придомовых территориях.
Все действующие губернаторы и врио глав регионов в 18-ти субъектах, как передает ТАСС, побеждают на выборах
В партии «Единая Россия» заявили о ее победе также во всех 11 регионах, где прошли выборы депутатов заксобраний. Впервые голосование прошло в три дня и впервые помимо обычных участков избирательные комиссии работали на придомовых территориях.