В Сочи сегодня пройдет встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко

В Сочи сегодня пройдет встреча президента России Владимира Путина и действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко. Как ранее сообщили в Кремле, итоговой пресс-конференции и подписания документов не запланировано.

Возможно, об итогах встречи общественность будет проинформирована – сказал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Это будет первый за полгода визит, если не считать приезда некоторых глав государств СНГ на парад Победы в июне. В преддверии нынешней встречи в начале сентября в Минске побывала делегация российского правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Тогда глава Белоруссии сообщил о радиоперехвате разговора о состоянии российского политика Алексея Навального и о диалоге по экономическим вопросам. 8 сентября Лукашенко в Минске дал развернутое интервью журналистам нескольких российских провластных изданий. Впрочем, на встрече с Путиным видимо обсуждать действия белорусских силовиков по отношению к участникам протестов и лидерам оппозиции не планируется. В Кремле ранее свою позицию по этому вопросу обозначили так: «В Белоруссии нет политических заключённых, а Координационный совет оппозиции не является конституционным органом, поэтому никаких переговоров с ним вести нельзя».

В Белоруссии вот уже более месяца проходят массовые акции протеста. Они начались после того, как ЦИК объявил о победе на президентских выборах Александра Лукашенко. Главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская объявленные ЦИК результаты не признала, заявив о многочисленных фальсификациях.