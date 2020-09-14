Кандидаты от «Единой России» — действующие губернаторы и ВРИО глав регионов — лидируют на выборах во всех субъектах Федерации. Как свидетельствуют данные ЦИК, кандидаты от «партии власти» захватили лидерство даже в таких «проблемных» регионах, как Иркутская, Архангельская и Ростовская области, где результат губернаторских выборов был неочевиден.

Секретарь ЦИК Майя Гришина сказала в эфире «Эха Москвы», что жалоб на нарушения на этих выборах на порядок меньше, чем на прошлом едином дне голосования. Она отметила, что на участках было определенное количество фейковых и провокационных ситуаций.

Между тем КПРФ не признает результаты выборов, которые прошли в регионах, где сняли кандидатов партии. Как заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов, в понедельник по итогам ЕДГ будет проведен президиум КПРФ, во вторник проинформирована фракция и Госдума, а на следующей неделе проведен большой Совет народно-патриотических сил.

В 16 из 27 округов в Томске побеждают кандидаты от «Умного голосования», инициированного штабом Алексея Навального. Об этом сообщается в телеграм-канале «Новой газеты». Среди тех, кто уже точно выиграл, — глава местного штаба Навального Ксения Фадеева.