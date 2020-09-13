Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в столице. «В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Москве составляет 4993.