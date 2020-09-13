В ряде регионов России наблюдается некоторый рост заболеваемости коронавируской инфекцией

Об этом сообщил министр здравоохранения Михайл Мурашко. Пор его словам, это связано с прошедшим сезоном отпусков, в целом ситуация контролируется. На сегодняшний день, как рассказал министр, в больницах по всей стране остаются 90 тыс пациентов с Ковид-19.