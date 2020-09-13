Премьер Польши Матеуш Моравецкий утверждает, что с Россией невозможен конструктивный диалог

По его словам, Москва нарушает международное законодательство как на своей территории, так и в других странах. Моравецкий считает, что нельзя издалека грозить пальцем России и после этого сотрудничать в проекте СП-2 с с «Газпромом». Он призвал Германию и Европейский Союз отказаться от продолжения строительства газопровода в качестве ответа на отравление российского оппозиционера Алексея Навального, которое Моравецкий назвал «вызовом всей Европе».