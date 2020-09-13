Кандидаты от «ЕР» — действующие губернаторы и ВРИО глав регионов лидируют на выборах во всех субъектах Федерации

Кандидаты от «Единой России» — действующие губернаторы и ВРИО глав регионов лидируют на выборах во всех субъектах Федерации. Как свидетельствуют данные ЦИК, кандидаты от «партии власти» захватили лидерство даже в таких «проблемных» регионах, как Иркутская, Архангельская и Ростовская области, где результат губернаторских выборов был неочевиден.

Главный редактор портала «Тайга.инфо» Василий Волнухин главред Тайга.Инфо сказал в эфире «Эха Москвы», что подведение итогов голосования для коалиции «Новосибирск-2020» стали большим сюрпризом.

Впрочем, после обработки 10 процентов бюллетеней, сообщается, что «Единая Россия» лидирует на выборах в новосибирское заксобрание.