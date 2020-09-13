Сторонники белоруской оппозиции вновь вышли сегодня на улицы

Из Бреста сообщают о применении водомета, в Минске силовики стреляли в воздух.

Общее число задержанных на протестах в Минске к вечеру по официальным данным выросло до 400. Задержания проходили в разных районах города, признают в МВД республики. В то же время там отрицают применение светошумовых гранат, о чем писала вечером пресса. В этот раз демонстранты вместо площади Независимости в центре Минска пытались дойти до резиденции президента Александра Лукашенко на окраине столицы. Одна из колонн, как пишет белорусское интернет-издание Onliner, дошла до преграды, которую выстроили силовики. Сообщается, что здесь прозвучал предупредительный выстрел в воздух. Агентство «Интерфакс» передает, что выстрелов было несколько. В МВД пояснили, что их сотрудник стрелял из помпового ружья. После этого стали отступать. Другая колонна подошла к поселку Дрозды, где находится резиденция Лукашенко. Демонстрантам перегородил путь милицейский заслон в километре от президентского комплекса.

В МВД подтвердили применение водомета против протестующих в Бресте. В пресс-службе ведомства сказали, что это произошло после того, как около тысячи человек в центре города «водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги», заблокировав движение.

По данным агентства «Интерфакс», численность участников протестов в Минске составила около 150 тысяч, в МВД Белоруссии сказали, что общее число протестующих в республике не превышает 3 тыс. человек.