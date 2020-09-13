Z Архив новостей новости
5 6 6 1382
22:05, 13 сентября 2020

В России прошел Единый день голосования

В 18 субъектах федерации выбирали глав регионов. В 11 регионах выбирали областные парламенты, в 22 — городские. Выборы впервые проходили три дня подряд — 11, 12 и 13 сентября. Формально основным днем голосования считался сегодняшний, а 11 и 12 сентября определялись как дни для голосования досрочного.

На губернаторских выборах уверенно лидируют либо прежние главы регионов, либо согласованные с Кремлем ВРИО. Пока тенденций к проведению второго тура нигде не прослеживается.

Между тем, КПРФ не признает выборы, которые прошли в регионах, где сняли кандидатов от партии. С таким заявлением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В единый день голосования 13 сентября прошло свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению
ЦИК досрочное голосование проходило также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

Председатель ЕР Дмитрий Медведев считает, что партия успешно выступила в единый день голосования.

Секретарь ЦИК Майя Гришина сказала в эфире «Эха Москвы», что жалоб на нарушения на этих выборах на порядок меньше, чем на прошлом едином дне голосования.

Майя Гришина отметила, что на участках было определенное количество фейковых и провокационных ситуаций.

Руководитель аналитической группы движения «Голос» Станислав Андрейчук сказал в эфире «Эха Москвы», что на этих выборах было много фактов давления на наблюдателей.

Станислав Андрейчук добавил, что такого правового беспредела на выборах не было давно.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Соломин, Лиза Аникина

3038181

5 55 6 5245 19:05
#слушать 50:24 ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

Немецкие спецслужбы сообщают о серьезных указаниях на участие Кремля в отравлении Алексея Навального По информации журнала Spiegel, немецкие органы подозревают преступников в жестоком расчете…

5 91 6 47646
Новости

Главный судмедэксперт России, чей центр изучал анализы Алексея Навального, ушел в отставку Андрей Ковалев сказал РБК, что уволился по собственному желанию…

5 55 6 34136
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Всё больше смахивает на подбрасывание наркотиков Голунову Берлин отныне со своей стороны обязан доказать не только состав, но и происхождение веществ. Обязан. Бремя доказательств после «официализации» первой версии на нем…

5 300 6 39481 10.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Всем очевидно: Берлин блефует О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями…

5 431 6 57260 08.09
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской к россиянам Обращение Светланы Тихановской к россиянам Ни на каком этапе это не было борьбой с Россией. И, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное…

5 270 6 39954 09.09
8читать ;смотреть
Блоги

Заявление МИД России о ситуации вокруг А.Навального Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального, а в мобилизации санкционных настроений…

5 246 6 36523 09.09
Новости

Неизвестный в черном камуфляже и маске-балаклаве открыл огонь в воздух из ружья неподалеку от Минск-арены Он и еще четверо мужчин в штатском вышли из микроавтобуса без номеров и направились в сторону участников несанкционированной акции оппозиции рядом с Минск-ареной…

5 33 6 5452
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему рационально думать, что это дезинформация? Обвинение в использовании властями России яда Новичок для политического отравления связано с отравлением Скрипалей Новичком и жесткой антироссийской кампанией. По Скрипалям ничего не было доказано…

5 112 6 19657 07.09
Блоги

Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…

5 59 6 11510 11.09
Новости

Колонна протестующих в Минске направилась по проспекту Победителей от района Дрозды в обратную сторону В этом направлении расположены площадь Государственного флага и официальная резиденция президента Александра Лукашенко…

5 29 6 5832
Новости

Уволился главный судмедэксперт России, чей центр участвовал в исследовании анализов Алексея Навального Андрей Ковалев сказал РБК, что написал заявление по собственному желанию из-за нарушений трудовой дисциплины…

5 64 6 78124
Блоги

Сергей Марков политолог

Мой ответ Светлане Алексиевич Прекратите разжигать ненависть к России. Лучше — покаяться в русофобии. Тогда наш диалог становится возможным…

5 333 6 67495 11.09
Блоги

+ Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается 03:05 Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается Сообщение Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу…

5 42 6 8529 11.09
8читать ;смотреть
Блоги

+ Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля Фильм рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году…

5 31 6 6379 12.09
8читать ;смотреть
Новости

Издание Politico назвало шесть вариантов отказа Германии от проекта «Северный поток-2» Берлин может аннулировать выданные ранее соглашения на строительство, ограничить на национальном уровне импорт российского газа, настаивать на общих санкциях на уровне Евросоюза или «позволить» ввести их США…

5 26 6 9899

Популярное за неделю

Новости

У Германии, по данным издания Politico, есть несколько вариантов отказа от проекта «Северный поток-2» Немецкие власти обсуждают этот вопрос в связи с отравлением Алексея Навального…

5 12 6 16790
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Феноменальная способность – как на всей планете Кремль умеет найти самые пахучие фекалии и в эти пахучие фекалии завалиться…

5 56 6 138057 09.09
#слушать 50:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

10 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 2 6 2386 10.09
Блоги

+ Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин -Путин: А вы не задумывались, зачем люди вышли?
-Лукашенко: Как зачем? Поздравить меня хотят…

5 93 6 178942 10.09
Блоги

Михаил Козырев журналист

Расправа над Ефремовым. Обращение к лицемерным «праведникам» Ни разу за руль не садились бухие?! Не верю. Ни одному из вас не верю. Кто-то после пары бокалов шампанского, кто-то после пары рюмок водки, все садились за руль. Все отмазывались несколькими купюрами в лапу тормознувшему гаишнику…

5 293 6 123997 10.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8744229
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4630901

Сегодня в эфире