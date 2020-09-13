В России прошел Единый день голосования

В 18 субъектах федерации выбирали глав регионов. В 11 регионах выбирали областные парламенты, в 22 — городские. Выборы впервые проходили три дня подряд — 11, 12 и 13 сентября. Формально основным днем голосования считался сегодняшний, а 11 и 12 сентября определялись как дни для голосования досрочного.

На губернаторских выборах уверенно лидируют либо прежние главы регионов, либо согласованные с Кремлем ВРИО. Пока тенденций к проведению второго тура нигде не прослеживается.

Между тем, КПРФ не признает выборы, которые прошли в регионах, где сняли кандидатов от партии. С таким заявлением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В единый день голосования 13 сентября прошло свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению

ЦИК досрочное голосование проходило также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

Председатель ЕР Дмитрий Медведев считает, что партия успешно выступила в единый день голосования.



Секретарь ЦИК Майя Гришина сказала в эфире «Эха Москвы», что жалоб на нарушения на этих выборах на порядок меньше, чем на прошлом едином дне голосования.

Майя Гришина отметила, что на участках было определенное количество фейковых и провокационных ситуаций.

Руководитель аналитической группы движения «Голос» Станислав Андрейчук сказал в эфире «Эха Москвы», что на этих выборах было много фактов давления на наблюдателей.

Станислав Андрейчук добавил, что такого правового беспредела на выборах не было давно.