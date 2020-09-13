Правительство Израиля одобрило возвращение жесткого карантина по коронавирусу

Ограничительные меры будут действовать три недели начиная с 18 сентября. На эти дни в стране выпадают еврейские праздники. Локдаун затронет передвижения граждан, работу образовательных учреждений, отелей, ресторанов и кафе, бассейнов, контор и офисов, кроме жизненно необходимых производств. Израильтянам не разрешат отходить от своих домов более, чем на 500 метров.