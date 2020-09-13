Явка на дистанционное электронное голосование на допвыборах мундепов округов Бабушкинский и Марьино выросла до 94,6%

Окончательная явка на дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы — Бабушкинский и Марьино – выросла до 94,6%. Зарегистрированные, но не проголосовавшие удаленно избиратели смогли сегодня прийти на свои участки и проголосовать традиционным способом. Как рассказал председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, этим правом воспользовались более 60 человек.