Российская ракета «Буревестник» представляет прямую угрозу для военной инфраструктуры Великобритании и ее союзников

Об этом, как пишет The Telegraph, заявил шеф военной разведки страны генерал-лейтенант Джим Хокенхалл. По его словам, Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений. Ядерный двигатель «Буревестника», как говорит британский генерал, позволяет ей практически неограниченное время нести дежурство в атмосфере и нанести удар в любой момент.
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