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20:33, 13 сентября 2020

Жильцы дома в Краснодаре, в котором произошел крупный пожар, смогут вернуться в свои квартиры в понедельник

Жильцы дома в Краснодаре, в котором в ночь на воскресенье произошел крупный пожар, смогут вернуться в свои квартиры в понедельник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Евгений Первышов. Он уточнил, что те, чьи квартиры сгорели полностью, размещаются в гостиницах «Кавказ» (103 человека) и «Москва» ( семь человек). Пожар в многоквартирном доме на Российской улице охватил весь восьмой этаж, были эвакуированы 300 человек, пострадавших нет. Всего в доме живут 800 человек.



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