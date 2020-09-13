В Минске силовик сделал выстрел в воздух во время акции протеста

Видеозапись публикует портал Tyt.by в Twitter. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчина стреляет в воздух из помпового ружья, а от него убегают люди. В МВД сообщили, что выстрел был предупредительным, так как протестующие пытались отбить у силовиков задержанных. В милиции утверждают, что пострадавших не было. По данным МВД Белоруссии, на сегодняшних протестных акциях в Минске задержаны более 400 человек.