Основная масса протестующих в Минске разошлась

Об этом сообщает ТАСС.

По данным МВД Белоруссии, в различных районах Минска на протестных акциях задержаны более 400 человек. В минской милиции утверждают, что пострадавших в сегодняшних акциях не было. Местные телеграм каналы сообщают, что военная техника уезжает от резиденции Лукашенко, баррикады, которые соорудили несколько протестующих в Минске из дорожных ограждений, уже разобрали, центральные станции метро в белорусской столице открылись и работают в обычном режиме. В ведомстве подтвердили, что один из силовиков на протестах сделал предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья рядом с протестующими.