Глава ЦИК Элла Памфилова назвала проходящие в Единый день голосования выборы конкурентными и максимально открытым

По ее словам, система— ГАС выборы позволит быстро получить результаты.
Памфилова призвала комиссии на местах решительно признавать бюллетени недействительными в случае нарушений
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
По ее словам, система— ГАС выборы позволит быстро получить результаты.
Памфилова призвала комиссии на местах решительно признавать бюллетени недействительными в случае нарушений
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…
Издание Politico назвало шесть вариантов отказа Германии от проекта «Северный поток-2» Берлин может аннулировать выданные ранее соглашения на строительство, ограничить на национальном уровне импорт российского газа, настаивать на общих санкциях на уровне Евросоюза или «позволить» ввести их США…
10 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)