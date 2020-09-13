Лондон может отказаться от значительной части общеевропейских норм в области прав человека

По сведениям издания The Telegraph, соответствующие предложения правительство Бориса Джонсона готовит для тех сфер, где по мнению властей действия судебных органов избыточны. В частности, речь идет об отказе от некоторых положений Закона о правах человека 1998 года.

Отказ от этого закона может лишить мигрантов и беженцев возможности избегать депортации. Однако в то же время это защитит британских военнослужащих от обвинений, которые связаны с их деятельностью за рубежом. Telegraph предупреждает, что такие шаги Лондона могут привести к новым противоречиям с Европейским союзом.