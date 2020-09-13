Льюис Хэмилтон стал победителем гонки девятого этапа ЧМ по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран при Тосканы

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран при Тосканы. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» в четвертый раз в этом сезоне финишировал в очковой зоне, завершив гонку на седьмой позиции.