Самолет авиакомпании S7 не долетел до Москвы из-за отказа одного из двигателей и вернулся в аэропорт Екатеринбурга

Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Кольцово», экстренная посадка рейса произошла вскоре после вылета. На земле лайнер ждали машины экстренных служб, однако приземление прошло успешно. С пассажирами работают представители авиаперевозчика, им будет предоставлен резервный борт. Инцидент на работу аэропорта не повлиял. Причины технических неполадок выясняются.
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