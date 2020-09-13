Неизвестный в черном камуфляже и маске-балаклаве открыл огонь в воздух из ружья неподалеку от Минск-арены

Как передает «Интерфакс», он и еще четверо мужчин в штатском вышли из микроавтобуса без номеров и направились в сторону участников несанкционированной акции оппозиции рядом с Минск-ареной. После прозвучавших выстрелов люди стали разбегаться. Информации о пострадавших, а также о личности стрелявшего и его принадлежности к какой-либо из силовых структур пока нет.