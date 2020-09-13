Скончался двукратный чемпион Европы Евгений Горстков, сообщили сегодня в Федерации бокса России

В 70-х он боксировал против самого Муххамеда Али.

Евгений Горстков умер на 71-м году жизни, сообщается на сайте Федерации бокса России. В общей сложности он провел на ринге 228 боев. Горстков был одним из трех советских боксеров (помимо Игоря Высоцкого и Петра Заева), кто в 1978 году в Москве выходил на ринг в показательных боях против абсолютного Чемпиона мира в тяжелом весе Мухаммеда Али.

В 1974 году Горстков стал первым обладателем хрустальной перчатки, четыре раза побеждал на чемпионате СССР. После завершения карьеры Евгений Горстков перешел на тренерскую деятельность, а также работал арбитром.

Евгений Горстков золотыми буквами вписал свое имя в историю отечественного бокса — говорится в сообщении Федерации бокса России